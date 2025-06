Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, δεν θα υπάρχει ο μικρός τελικός στο Final Four της Euroleague.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η Euroleague, από τη σεζόν του 2025-26, στο Final Four δεν θα υπάρχει το παιχνίδι του μικρού τελικού για την τρίτη θέση!

Με αυτόν τον τρόπο, η χρονιά για τις ομάδες οι οποίες στα ημιτελικά δεν θα παίρνουν την πρόκριση στον τελικό, θα φτάνει στο τέλος της (ως προς τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις), βάζοντας έτσι τέλος σε έναν αγώνα ο οποίος κατά πολλούς έμοιαζε περισσότερο με αγγαρεία παρά με κρίσιμο παιχνίδι το οποίο «ταίριαζε» στον χαρακτήρα του πιο κρίσιμου τριημέρου της σεζόν.

Κάπως έτσι, η τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε ο μικρός τελικός, ήταν αυτή στο Άμπου Ντάμπι, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπου οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 97-93, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο στην τρίτη θέση την προσπάθειά τους στην Ευρώπη.

Υπενθυμίζουμε ότι από τη σεζόν του 2025-26, οι ομάδες της Euroleague θα είναι συνολικά 20, με τη Βαλένθια, τη Ντουμπάι και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να είναι οι νεότερες προσθήκες ενώ η νέα αγωνιστική περίοδος, θα αρχίσει με «διαβολοβδομάδα».

