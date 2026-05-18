Τέλος ο Ριέρα από την Άιντραχτ

Η Άιντραχτ ανακοίνωσε την άμεση ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Αλμπερτ Ριέρα, βάζοντας πρόωρο τέλος σε μια θητεία που χαρακτηρίστηκε περισσότερο από απογοήτευση...

«Ύστερα από εντατικές συζητήσεις, καταλήξαμε από κοινού στην απόφαση να τερματίσουμε άμεσα τη συνεργασία μας», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Mαρκους Κρότσε, μέσω της επίσημης ανακοίνωσης. «Ο Άλμπερτ Ριέρα ανέλαβε την ομάδα σε μια δύσκολη περίοδο και εργάστηκε με μεγάλη αφοσίωση και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Ωστόσο, μετά από μια ανοιχτή και ειλικρινή αξιολόγηση της αγωνιστικής εξέλιξης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για τη νέα σεζόν πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική κατεύθυνση».

Ο Ριέρα είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ τον Φεβρουάριο, με βασική αποστολή όχι μόνο τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας, αλλά και την εξασφάλιση ευρωπαϊκής συμμετοχής. Ωστόσο, η πορεία της ομάδας υπήρξε ασταθής και σε αρκετές περιπτώσεις προβληματική.

Παράλληλα, ο Ριέρα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και εκτός αγωνιστικού χώρου, έπειτα από την αμφιλεγόμενη παρουσία του σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές Μαΐου, όπου με έντονο ύφος και αιχμηρές τοποθετήσεις δημιούργησε ένα επιπλέον μέτωπο πίεσης γύρω από τον σύλλογο.

Σε συνολικά 14 αγώνες στην Bundesliga, ο Ισπανός κατέγραψε τέσσερις νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες, απολογισμός που κρίθηκε ανεπαρκής για τις απαιτήσεις της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός υπερασπίστηκε τη στάση του, τονίζοντας πως προτεραιότητά του ήταν αποκλειστικά η προστασία της ομάδας και η αγωνιστική της βελτίωση. «Ως προπονητής αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τα αποτελέσματα. Ένιωσα πως έπρεπε να προστατεύσω τον σύλλογο και τους ποδοσφαιριστές, και θα ενεργούσα ξανά με τον ίδιο τρόπο, γιατί πίστευα ότι αυτό ήταν απαραίτητο για την επιτυχία της ομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έτσι, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώνεται έπειτα από μόλις λίγους μήνες, επιβεβαιώνοντας πως το πέρασμα του Άλμπερτ Ριέρα από τη Φρανκφούρτη εξελίχθηκε τελικά σε ένα σύντομο και ανεπιτυχές ποδοσφαιρικό κεφάλαιο.