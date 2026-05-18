Ο Θωμάς Στρακόσια πανηγύρισε το πρώτο πρωτάθλημα, θέλει το επόμενο, ενώ ο πατέρας του αποκάλυψε ότι είχε φτάσει κοντά στην ΑΕΚ.

Ο Θωμάς Στρακόσια έκανε εξαιρετική σεζόν και ήταν κομβικός για την κατάκτηση του τίτλου. Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ με τον πατέρα του Φώτη δίπλα του, μίλησε για τον τίτλο κι έδειξε και το ενθύμιο που είχε στον λαιμό.

«Είναι ένα ωραίο ενθύμιο για την κούπα που κάναμε μεταξύ μας οι παίκτες. Το πρώτο μου πρωτάθλημα κι ελπίζω να μην είναι το τελευταίο. Η ομάδα αξίζει πολλά, ο κόσμος της αξίζει πολλά.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό μιλήσαμε με τον προπονητή κι έπειτα η εικόνα της ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτριας ομάδας. Το ένα πρωτάθλημα δεν φτάνει».

Στη συνέχεια έκανε την αποκάλυψη ο πατέρας του Φώτης: «Εφτασα κοντά στην ΑΕΚ. Ήμουν στον Εθνικό και στην ΑΕΚ ήταν ο Μπάγεβιτς. Συναντήθηκα μυστικά 2-3 φορές μαζί του και πήγα και στο σπίτι του προέδρου, του Γενεράκη. Απλά δεν έγινε η μεταγραφή και μετά πήγα στον Ολυμπιακό.

Αλλά δένεσαι περισσότερο εκεί που είναι το παιδί. Χαίρομαι με την πορεία της ομάδας. Άξια η πορεία της και το παραδέχθηκαν και οι αντίπαλοι».