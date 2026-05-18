Η Λιλ στo Champions League, η Μαρσέιγ στο Europa και στα μπαράζ παραμονής η Νις

Σε ένα από τα πιο παράδοξα φινάλε της σεζόν, η μάχη για την έξοδο στο Champions League εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς και οι τρεις ομάδες που διεκδικούσαν την πρόκριση γνώρισαν την ήττα.

Η βαριά εντός έδρας συντριβή της Λιόν από τη Λανς με 4-0 αποδείχθηκε καθοριστική για τη μάχη των ευρωπαϊκών θέσεων, δίνοντας στη Λιλ τη δυνατότητα, παρά την ήττα της από την Οσέρ, να εξασφαλίσει το τρίτο εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Οι «Λιονέ», αντίθετα, θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παρουσία τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέσω του 3ου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, η Μαρσέιγ με τη νίκη της εντός έδρας απέναντι στη Ρεν με 3-1 έφτασε στους 59 βαθμούς, είχε την ισοβαθμία με την αντίπαλό της και η ομάδα της Μασσαλίας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League. Αντίθετα, η Ρεν, από την πλευρά της, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία μέσω του Conference League, μιας και τερμάτισε στην 6η θέση.

Στη μάχη της παραμονής, με δεδομένο τον ήδη επιβεβαιωμένο υποβιβασμό των Μετς και Ναντ, η Οσέρ πέτυχε τεράστιο «διπλό» στην έδρα της Λιλ με 2-0 και εξασφάλισε την παραμονή της κυριολεκτικά στο νήμα. Αντίθετα, η Νις, που έμεινε στο 0-0 εντός έδρας απέναντι στην ήδη υποβιβασμένη Μετς, οδηγήθηκε στα μπαράζ παραμονής.

Η αυλαία της φετινής Ligue 1, ωστόσο, έκλεισε μέσα σε σκηνές χάους, καθώς η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ναντ και την Τουλούζ διακόπηκε οριστικά έπειτα από σοβαρά επεισόδια στο «Μποζουάρ». Τα γεγονότα ξεκίνησαν στις εξέδρες και κορυφώθηκαν με εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι διεκόπη προσωρινά στο 22ο λεπτό, με το αποτέλεσμα στο 0-0, όταν οπαδοί της Ναντ εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο πετώντας καπνογόνα και διάφορα αντικείμενα. Η διαιτητής της αναμέτρησης, Φραπάρ έδωσε άμεσα εντολή στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να αποχωρήσουν προς τα αποδυτήρια για λόγους ασφαλείας.

«Παρακολουθήσαμε εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, χρήση πυροτεχνημάτων και ρίψεις αντικειμένων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τις ομάδες και τους αξιωματούχους στα αποδυτήρια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Λίγκας, ενώ η Φραπάρ επιβεβαίωσε πως η οριστική διακοπή αποφασίστηκε αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας.

Η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν στο ντέρμπι της πόλης γνώρισε την ήττα εκτός έδρας με 2-1 από την Παρί FC. Το βλέμμα ήταν στον τελικό του Champions League, αλλά και στον τραυματισμό του Ντεμπελέ, ο οποίος αποχώρησε στο 27ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα

Παρί FC - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Λιόν-Λανς 0-4

Λιλ-Οσέρ 0-2

Μαρσέιγ-Ρεν 3-1

Στρασμπούρ-Μονακό 5-4

Λοριάν-Χάβρη 0-2

Ναντ-Τουλούζ Οριστική διακοπή

Μπρεστ-Ανζέ 1-1

Νις-Μετζ 0-0