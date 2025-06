Η Dubai Basketball και η Βαλένθια αποτελούν τα νέα μέλη της διευρυμένης EuroLeague αφού η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσημα τις 20 ομάδες της σεζόν 2025/26, στην οποία βρίσκεται επίσης η Χάποελ Τελ Αβίβ ως νικήτρια του EuroCup.

Η EuroLeague 2025/26 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 20 ομάδων και η Βαλένθια μαζί με την Dubai Basketball αποτελούν τα new entries στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση που θα κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα».

Έτσι η Ισπανία θα παραταχθεί με τέσσερις ομάδες στη EuroLeague (Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια) ενώ το μπασκετικό project του Ντουμπάι θα ντεμπουτάρει στη διοργάνωση μετά τη φετινή αναγνωριστική παρουσία του στην Αδριατική Λίγκα, φτάνοντας ως τα ημιτελικά.

For the first time in history, we will officially have 20 EuroLeague teams competing for glory👏



An exciting new era of European basketball starts 𝗡𝗢𝗪! pic.twitter.com/pdqXL4BMSg