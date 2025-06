Ο Ερυθρός Αστέρας φαίνεται πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, ώστε να κάνει ξανά δικό του τον Λορέντζο Μπράουν, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία.

Ο Λορέντζο Μπράουν, δεν κατάφερε να βρει τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τον Ερυθρό Αστέρα να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το «τριφύλλι» ώστε να τον αποκτήσει, σύμφωνα με δημοσίευμα της telesport.

Μάλιστα, στον συγκεκριμένο δημοσίευμα, αναφέρεται μεταξύ άλλων το γεγονός πως ο 34χρονος γκαρντ αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό στόχο της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον σύλλογο από το Βελιγράδι να θέλει να αποκτήσει έναν παίκτη στη γραμμή των γκαρντ που στο παρελθόν έχει αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπράουν στο επίπεδο της Euroleague μετρούσε κατά μέσο όρο από 6,3 πόντους με 2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ σε 14:54 λεπτά εντός παρκέ. Ο ίδιος, στο παρελθόν έχει περάσει ξανά από τη Σερβία και συγκεκριμένα από τον Ερυθρό Αστέρα, στην παρθενική του χρονιά στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον ίδιο τότε να μετράει από 12,3 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 4,6 ασίστ σε 25:15 λεπτά συμμετοχής.

🚨BREAKING: Crvena Zvezda on the hunt for a point guard, Brown is the top target!

👀



According to our sources, Crvena Zvezda is actively negotiating with Panathinaikos over a potential deal for Lorenzo Brown, who is the top target for the Belgrade club. The point guard is… pic.twitter.com/YdAcNnZfuS