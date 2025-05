Η Αναντολού Εφές έδωσε νέο συμβόλαιο στον Οσμανί (vid)

Η Αναντολού Εφές πραγματοποίησε την πρώτη κίνηση στην offseason, δίνοντας νέο συμβόλαιο στον Ερτσάν Οσμανί ως το 2027.

Η Αναντολού Εφές επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Ερτσάν Οσμανί, δίνοντας νέο συμβόλαιο στον 26χρονο πάουερ φόργουορντ (2μ.10) ως το 2027.

Ο Οσμανί εντάχθηκε στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης το 2023, σημειώνοντας 6.5 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μ.ό. σε 39 συμμετοχές φέτος στη EuroLeague με την Εφές που αποκλείστηκε στα playoffs από τον Παναθηναϊκό.

Σε 62 συμμετοχές την τελευταία διετία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μετράει 5.7 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 0.9 ριμπάουντ.

👊 Let's go on for 2️⃣ more years!#WhereIStand pic.twitter.com/9zcypoO9OG