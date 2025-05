Η μαγεία του μπάσκετ είναι ότι το παίρνει πάντα ο καλύτερος

Το Final Four της Euroleague 2025 ολοκληρώθηκε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό.

To Old School με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη και τον Νίκο Παπαδογιάννη – πάντα παρέα με τη Βίκος Cola, σχολίασαν όσα είδαμε στον μεγάλο τελικό του Final Four 2025.

Η Φενέρμπαχτσε στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης και όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε «τουλάχιστον, το πήρε ο καλύτερος». Κι αυτό είναι, τελικά, η μαγεία του μπάσκετ: το ότι το παίρνει πάντα ο καλύτερος.

Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης υπογράμμισε ότι περίμενε έναν τελικό ακριβώς έτσι. Η Φενέρ όχι μόνο κέρδισε, αλλά «έβγαλε και ωραίες ιστορίες». Από τον έμπειρο προπονητή της, μέχρι παίκτες, όπως ο Χέις Ντέιβις, αλλά και ο Έρικ Μακ Κόλουμ, που έφτασαν στην κορυφή.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε επίσης στη γενικότερη εικόνα του Final Four, που περιλάμβανε τη συγκινητική παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον τελικό, αυτή τη φορά ως προπονητής και την ένδειξη ότι οι ελληνικές ομάδες επιστρέφουν δυναμικά στο προσκήνιο. Μπορεί να μην διεκδίκησαν φέτος, αλλά έφτασαν στο Final Four και αυτό μας δίνει ωραία πράγματα να προσμένουμε για την καινούργια σεζόν της Euroleague.

Η νέα σεζόν έρχεται, αλλά πρώτα… καλοκαίρι. Γιατί η δίψα για μπάσκετ είναι ένα συναίσθημα που δεν σβήνει ποτέ. Όπως δεν σβήνει και η δίψα για Βίκος Cola – είτε προτιμάς την κλασική, είτε την Zero Sugar, η απόλαυση παραμένει ίδια.

Μπορεί το Final Four να τελείωσε, αλλά ο Βίκος… μένει.