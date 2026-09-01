Μήτρου-Λονγκ: «Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο», τι είπε για τον Τρινκιέρι

Διαβάστε τη συνέντευξη που έδωσε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην κάμερα του ΠΑΟΚ, όπου μίλησε μεταξύ άλλων για το νέα σεζόν και τις πρώτες του εντυπώσεις.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στο Μέτσοβο, ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ μίλησε στην κάμερα της ομάδας και αναφέρθηκε για τις πρώτες του εντυπώσεις με τον νέο ΠΑΟΚ.

Μάλιστα τοποθετήθηκε και για πιο προσωπικά του θέματα, ενώ επίσης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ:

Για το πώς ξεκίνησε η σχέση του με το μπάσκετ:

«Από μικρό παιδί έβλεπα τους θείους μου και τα μεγαλύτερα αδέρφια μου να παίζουν. Είχαμε πάντα μία μπασκέτα στο υπόγειο του σπιτιού μας, όπου ντριμπλάραμε και παίζαμε. Ήταν αυτές οι κλασικές, ανταγωνιστικές μονομαχίες που γίνονταν σχεδόν κάθε βράδυ στο σπίτι μου. Έτσι ερωτεύτηκα το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία».

Για το τι σημαίνει το μπάσκετ για εκείνον:

«Μέσα από το μπάσκετ μπορώ να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου και να αφήνω τα συναισθήματά μου να εκφράζονται ελεύθερα. Στο τέλος της ημέρας, πιστεύω ότι ο στόχος κάθε άνδρα, κάθε γυναίκας, κάθε ανθρώπου είναι να βλέπει τη δουλειά του να αποδίδει.

Νιώθω ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά στο μπάσκετ, αλλά ακόμα και όταν δεν πηγαίνουν καλά, πάντα κάτι σου διδάσκουν. Σηκώνεσαι κάθε μέρα και συνεχίζεις να δίνεις τα πάντα σε αυτό που αγαπάς. Το μπάσκετ είναι αυτό που είμαι, είναι αυτό που ήμουν πάντα. Αγαπώ τα πάντα γύρω από αυτό».

Για τα άλλα αθλήματα με τα οποία ασχολήθηκε:

«Μεγαλώνοντας, πριν αφοσιωθώ πραγματικά στο μπάσκετ, ήμουν πυγμάχος. Ο πατέρας μου ήταν διεθνής αθλητής του kickboxing και ήταν κάτι που υπήρχε έντονα και μέσα στο σπίτι μας. Το παίρναμε πολύ σοβαρά.

Κάποια στιγμή έφτασα σε ένα σταυροδρόμι και ο πατέρας μου μού είπε ότι έπρεπε να επιλέξω. Τελικά επέλεξα το μπάσκετ. Στο γυμνάσιο ασχολήθηκα και με τα συνηθισμένα αθλήματα, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, μπέιζμπολ, με τα πάντα, ώστε να είμαι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος αθλητικά. Στο τέλος, όμως, ήμουν απόλυτα αφοσιωμένος στο μπάσκετ».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον νέο ΠΑΟΚ:

«Είναι πραγματικά μια ανάσα φρέσκου αέρα, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο πρότζεκτ. Ξέρω ότι ο οργανισμός, από πάνω μέχρι κάτω, έχει κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα με στόχο να φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις μία ομάδα σαν αυτή να δένει τόσο καλά, τόσο σε επίπεδο προσωπικοτήτων όσο και σε επίπεδο δουλειάς. Μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά. Πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολύ ταλέντο και ότι κάνουμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Έχουμε ένα γκρουπ παικτών που δεν έχουν έπαρση. Όλοι έχουν ως κίνητρο να γίνουν καλύτεροι. Στα παιδιά που επέστρεψαν από την περσινή χρονιά, επειδή δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν πλήρως τον στόχο τους, φαίνεται ότι έχει μείνει κάτι μέσα τους και θέλουν πραγματικά να φέρουν τίτλους εδώ.

Και πιστεύω ότι οι καινούργιοι, μαζί κι εγώ, ήρθαμε και πιστέψαμε πραγματικά σε αυτή την ιδέα, να φέρουμε τίτλους σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν τον σύλλογο. Μέχρι στιγμής είναι υπέροχα».

Για τον κόουτςΤρινκιέρι:

«Είναι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένα στάνταρ. Ήρθε και κυριολεκτικά από την πρώτη ημέρα είναι απόλυτα συνεπής σε αυτό που είναι, στις πεποιθήσεις του και στη φιλοσοφία του.

Όταν βρίσκεσαι υπό την καθοδήγηση ενός ηγέτη που είναι συνεπής και εκφράζει ο ίδιος αυτό που ζητάει, είναι εύκολο να τον σέβεσαι και να δουλεύεις σκληρά γι' αυτόν. Έχει υψηλά στάνταρ και προσπαθούμε να φτάσουμε σε αυτά, γιατί θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές».

Για το τι θα έκανε αν δεν ασχολούνταν με το μπάσκετ:

«Αγαπώ πολύ το φαγητό και τη μουσική. Αλλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είμαι ένας απλός άνθρωπος. Είμαι οικογενειάρχης και αγαπώ το μπάσκετ.

Δεν ξέρω αν θα ασχολούμουν με το scouting, αν θα ήμουν προπονητής ή ίσως ατζέντης, αλλά σίγουρα θα έκανα κάτι που θα με κρατούσε κοντά στο παιχνίδι. Το να βλέπω μπάσκετ και να είμαι μέρος του παιχνιδιού μού δίνει χαρά. Αυτός είναι ο επαγγελματικός μου δρόμος και τον αγαπώ».

Για το κρυφό του ταλέντο:

«Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να κάνετε αυτή την ερώτηση στη γυναίκα μου! Για να σκεφτώ... Θα έλεγα ότι έχω καλό γούστο στη μουσική. Ακούω πολλά και διαφορετικά είδη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φτιάξω ο ίδιος μουσική.

Κρυφό ταλέντο; Δεν ξέρω... Φτιάχνω ένα πραγματικά, πραγματικά καλό σάντουιτς με αυγό το πρωί. Αυτό θα έλεγα».

Για τον άνθρωπο που θαυμάζει περισσότερο και τον Ρούντι Γκομπέρ:

«Για μένα, η γυναίκα μου είναι ένας υπεράνθρωπος. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να κρατάει την ισορροπία στη ζωή μας και να μεγαλώνει τον γιο μας όπως το κάνει είναι ξεχωριστός. Πραγματικά πολύ ξεχωριστός.

Τώρα, όσον αφορά περισσότερο την απάντηση που πιθανότατα περιμένουν οι φίλαθλοι, είχα την ευλογία να παίξω μαζί με πολλούς πραγματικά σπουδαίους αθλητές. Υπάρχουν αρκετοί που θα μπορούσα να αναφέρω.

Θα πω έναν, επειδή μιλούσα μαζί του σήμερα το πρωί, τον Ρούντι Γκομπέρ. Πιστεύω ότι είναι παίκτης επιπέδου Hall of Fame. Είναι ένας απίστευτος καταλύτης και ένας από τους καλύτερους αμυντικούς παίκτες όλων των εποχών, ακόμα κι αν τα media θέλουν να υποστηρίζουν κάτι διαφορετικό».

Για το ποιος μιλάει περισσότερο στην ομάδα: «Θα έλεγα ότι υπάρχει μια καλή ισορροπία. Ο Τρέβορ (Χάτζινς), ο Ταϊρί, αλλά το χρειαζόμαστε αυτό. Ειδικά ο Ταϊρί έχει έντονη προσωπικότητα, είναι εκφραστικός και φέρνει χαρά και ενέργεια στην ομάδα. Είναι και ο κόουτς. Ο κόουτς έχει πολλές καλές ιδέες και φιλοσοφίες που του αρέσει να μοιράζεται».

Για το ποιος μιλάει λιγότερο στην ομάδα: «Είναι δύσκολο γιατί είμαστε εδώ μια εβδομάδα οπότε όλοι τώρα αρχίζουν να ανοίγονται. Αν έπρεπε να πω ένα άτομο, ίσως τον Φίλλιο, γιατί ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά όταν μιλήσει έχει πράγματα να πει. Είπε μερικά πράγματα εχθές για πρώτη φορά, που με έκαναν να γελάσω πολύ, είναι φοβερός χαρακτήρας. Νομίζω ότι γενικά όλοι είναι αρκετά χαλαροί αλλά ταυτόχρονα όλοι μιλάνε».