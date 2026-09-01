Όπως ανακοίνωσε η Νάπολι, ο Σκοτ ​​ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, μετά την ανακάλυψη «μιας ήπιας καλοήθους αρρυθμίας».

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ αποχώρησε από τον αγώνα της Νάπολι κόντρα στη Κόμο με ενοχλήσεις και τώρα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, θα υποβληθεί σε μια μικρή καρδιακή επέμβαση «μετά την εμφάνιση μιας ήπιας, καλοήθους αρρυθμίας», η οποία αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ενάμιση περίπου μήνα, μέχρι και την διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

«Μετά την εμφάνιση ήπιας καλοήθους αρρυθμίας, ο Σκοτ ​​ΜακΤόμινεϊ θα υποβληθεί σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση με χρήση παλμικού πεδίου (PFA) τις επόμενες ημέρες. Ο παίκτης θα είναι ξανά διαθέσιμος μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των «Παρτενοπέι».

Η PFA είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται με την εισαγωγή λεπτών καθετήρων μέσω των φλεβών και χρησιμοποιεί σύντομους ηλεκτρικούς παλμούς για να στοχεύσει τον ανώμαλο καρδιακό ιστό και να θεραπεύσει καρδιακές αρρυθμίες. Είναι μια σχετικά πρόσφατη τεχνική που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη θεραπεία διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.

Ο 29χρονος, ο οποίος δεν διατρέχει κάποιον σοβαρό κίνδυνο, έχει καθιερωθεί ως βασικός παίκτης για τη Νάπολι από τότε που εντάχθηκε στην ομάδα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2024, βοηθώντας την μάλιστα να κατακτήσει τον τίτλο της Serie A στην πρώτη του σεζόν, ενώ παράλληλα ανακηρύχθηκε και ο πολυτιμότερος παίκτης του πρωταθλήματος.