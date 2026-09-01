Ο Φραντέσκο Τότι αφήνει την ποδοσφαιρική μπάλα και πιάνει την... μπασκετική καθώς ανέλαβε με κάθε επισημότητα ειδικό ρόλο στην Μάξιμα Ρόμα!

Πώς σας ακούγεται η είδηση ότι «ο Φραντσέσκο Τότι ανέλαβε ειδικό ρόλο στην Μάξιμα Ρόμα;» Και όμως είναι πραγματικότητα!

Ο θρύλος και παίκτης-σύμβολο της ποδοσφαιρικής Ρόμα άλλαξε... άθλημα και αποφάσισε να ασχοληθεί με την μπασκετική ομάδα της Μάξιμα Ρόμα!

Η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε ότι «ο Φραντσέσκο Τότι συμμετέχει στο εγχείρημα του συλλόγου μπάσκετ ως Σύμβουλος της ιδιοκτησίας, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη της φιλάθλου βάσης και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και συνέχισε:

«Εμβληματικός αθλητής στην αθλητική ιστορία της Ρώμης, ο Τότι επέλεξε να θέσει το όνομα και την εμπειρία του στηρίζοντας ένα μακροπρόθεσμο και βιώσιμο πλάνο, σχεδιασμένο για να επαναφέρει την πρωτεύουσα στο υψηλότερο επίπεδο του ιταλικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ξεκινώντας από την ιταλική LBA Serie A και το EuroCup. Το όραμα του συλλόγου ξεπερνά τα στενά όρια του αγωνιστικού μέρους, έχοντας ως δέσμευση την ανάπτυξη του αθλήματος σε ολόκληρη τη Ρώμη και την ανάδειξη της νέας γενιάς παικτών.»

Τι είπε ο ίδιος ο Τότι γι' αυτό το εγχείρημα; «Είχα την ανάγκη για νέες προκλήσεις και ένιωθα την επιθυμία να δοκιμαστώ αποδεχόμενος ένα νέο στοίχημα. Ο ρόλος και, κυρίως, το πλάνο που μου προτάθηκε με έπεισαν από την πρώτη στιγμή. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να αποτελέσω ενεργό μέλος αυτού του εγχειρήματος και ευχαριστώ τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ο πρώτος στόχος θα είναι η δημιουργία ενός συμπαγούς συνόλου, η ενίσχυση της ομάδας και η διαμόρφωση όλων των συνθηκών ώστε να αναδειχθούμε στο ιταλικο πρωταθλημα. Στη συνέχεια θα κοιτάξουμε προς την Ευρώπη και ακόμη μακρύτερα. Η φιλοδοξία είναι σημαντική, αλλά ακόμη σημαντικότερη είναι η επιθυμία να χτίσουμε κάτι με διάρκεια: Θέλουμε να προσφέρουμε στη Ρώμη και στους Ρωμαίους μια ομάδα μπάσκετ που θα στηρίζουν, με την οποία θα ταυτίζονται και για την οποία θα νιώθουν υπερήφανοι. Γι' αυτό αποδέχθηκα αυτή τη θέση».