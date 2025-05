Ο Κώστας Σλούκας, με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, έφτασε στη δεύτερη θέση της λίστας των παικτών που έχουν παίξει σε αγώνες του Final Four.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο του ημιτελικού του Final Four της Euroleague, για το πρώτο εισιτήριο του μεγάλου τελικού της Κυριακής, θέλοντας να επαναλάβει τον περυσινό θρίαμβο.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, στον αγώνα πέρασε ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος με αυτή τη συμμετοχή έγραψε ιστορία καθώς πλέον βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας των παικτών με τους περισσότερους αγώνες σε Final Four, έχοντας συνολικά 21.

Πλέον... κυνηγάει τον Σέρχιο Γιουλ.

