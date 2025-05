Λεσόρ: «Οι άνθρωποι στην κανονική ζωή υποφέρουν, εγώ θέλω να ξαναπαίξω μπάσκετ»

O Mατίας Λεσόρ μίλησε ενόψει του Final Four της Euroleague και στάθηκε και στον τραυματισμό του.

Το Άμπου Ντάμπι έχει αρχίσει να κινείται για τα καλά σε ρυθμούς Final Four 2025, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τη Μονακό να θέλουν να γυρίσουν πίσω στο... σπίτι με το τρόπαιο της Euroleague.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι ενόψει του ημιτελικού με τη Φενέρ (23/5, 18:00, live Gazzetta, τηλεοπτικά από το Novasports Prime), ενώ στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει να είναι έτοιμος να παίξει στα κρίσιμα παιχνίδια.

O Γάλλος σέντερ μίλησε στη NOVA και μίλησε για τον τραυματισμό του, ενώ έδειξε τη... δίψα του να ξαναπαίξει μπάσκετ.

Για το πως είναι η ζωή του... λιονταριού στο κλουβί: «Περίεργη αλλά όχι δύσκολη. Οι άνθρωποι στην κανονική ζωή υποφέρουν, άρα δεν μπορώ να πω για μένα δύσκολα. Να είμαι ανταγωνιστικός και να είμαι μέσα στο γήπεδο. Να κάνω αυτό που μου αρέσει περισσότερο, δηλαδή να παίζω μπάσκετ.

Για το αν θα παίξει στο Final Four: «Aκόμα και αν ήμουν μέσα θα ήταν δύσκολο, πέρσι που ήμουν δεν ήταν εύκολη η σεζόν. Πήγαμε σε πέντε ματς με τη Μακάμπι. Δεν είναι εύκολο να πας Final Four και να παίξει στα playoffs. Δεν ειναι εύκολο να τρέχεις στην κανονική περίοδο, δεν είναι εύκολο να τραυματιστείς. Η Φενέρ πήγε στο Final Four με 3-0 αλλά κανένα ματς δεν ήταν εύκολο να τα νικήσει. Για μένα είναι μια κατάσταση μέρα με τη μέρα. Είμαι σε καλό μονοπάτι και κάνω το καλύτερο που μπορώ για να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Κάθε μέρα στο γυμναστήριο για πολλή ώρα, εδώ κάνω διπλές προπονήσεις. Δουλεύω όσο περισσότερο μπορώ για να ειναι το σώμα μου έτοιμο να επιστρέψει».

Για το αν είναι πρόκληση ο ελληνικός τελικός: «Θέλω να είμαι στον τελικό, δεν με νοιάζει αν είναι ελληνικός τελικός. Δεν θα είναι εύκολο ματς, δεν υπάρχει κακός αντιπαλος. Δεν ξέρω αν κάποιοι προτιμού μάχη με Ολυμπιακό. Σέβομαι αυτό που θέλω, αλλα΄εμείς σαν ομάδα ξέρουμε πως πρέπει να συγκεντρωθούμε για το ματς με την Φενέρ».

Για το αν ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από πέρυσι: «Όλοι μας είμαστε ακόμα έναν χρόνο που παίζουμε μαζί. Είμαστε πιο έμπειροι και ξέρουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε καλύτερη ομάδα. Στο Final Four είναι οι καλύτερες ομάδες, όλες έχουν καλούς παίκτες. Οι προπονητές είναι καλοί, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ταλέντου σε αυτό το στάδιο».

Για την ευχή που θέλει να δώσει πριν τις μάχες: «Να επιστρέψω στην ομάδα και να παίξω τα ματς».