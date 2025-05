Ο Μπράιαντ Ντάνστον κλήθηκε να κάνει «head to head» μεταξύ των σέντερ της Euroleague μέχρι να καταλήξει στον... εαυτό του.

Ο σέντερ της Ζάλγκιρις Κάουνας κλήθηκε να κάνει ένα challenge για τον καλύτερο σέντερ στην ιστορία της Euroleague.

Στην κουβέντα μπήκε και ο «prime Ντάνστον» τον οποίο ο ίδιος ο Αμερικανός θεώρησε καλύτερο από τους Μπράντον Ντέιβις, Γιαν Βέσελι, Έντι Ταβάρες και Ματίας Λεσόρ.

Δείτε τι ακριβώς ανέφερε

Is PRIME Bryant Dunston the BEST center in EuroLeague history? 💪👀 pic.twitter.com/RFqXZSVPnR