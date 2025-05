Μέσα σε λίγες ώρες, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον πέμπτο αγώνα της σειράς του Παναθηναϊκού με την Εφές στο ΟΑΚΑ εξαντλήθηκαν!

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη νίκη στην Κωνσταντινούπολη (85-82) και με αυτόν τον τρόπο, η σειρά κόντρα στην Αναντολού Εφές επιστρέφει στην Αθήνα για το κρίσιμο και καθοριστικό Game 5.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό μέσα από επίσημη ενημέρωσή της η «πράσινη» ΚΑΕ, όλα τα εισιτήρια τα οποία ήταν διαθέσιμα εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 4 ώρες, με το ΟΑΚΑ να αναμένεται να είναι για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν γεμάτο.

𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓💥💥



All tickets were gone in 4 hours overnight!



Now we’re counting down to Tuesday!



Be louder than ever before! Make it legendary! 🔜☘️#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp #RoadToAbuDhabi pic.twitter.com/5QSCKd748P