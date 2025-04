Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Εφές και πήρε κεφάλι (2-1) στη σειρά. Τι συμβαίνει κάθε φορά που οι «πράσινοι» έχουν τέτοιο προβάδισμα στα playoffs της EuroLeague;

Ο Παναθηναϊκός το είπε και το έκανε! Με εξαιρετικό Ντίνο Μήτογλου που φώναξε «παρών» με 18 πόντους, 4/5 τρίποντα και 6 ριμπάουντ και τον Κέντρικ Ναν να αφυπνίζεται με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα, οι «πράσινοι» έκαναν το 2-1 με 77-81 κόντρα στην Αναντολού Εφές και φιλοδοξούν να τελειώσουν τη σειρά στο Game 4 στην Κωνσταντινούπολη.

Τι κάνει το τριφύλλι όταν προηγείται με 2-1 σε σειρά;

Ο Παναθηναϊκός, από τότε που θεσπίστηκε το σύστημα διεξαγωγής με σειρές best of five, έχει βρεθεί σε τρεις σειρές playoffs έχοντας το προβάδισμα με το μέρος του στα τρία πρώτα παιχνίδια (2-1).

Υπό αυτή τη συνθήκη, οι «πράσινοι» έχουν ποσοστό επιτυχίας 66,6% καθώς μετρούν δύο προκρίσεις σε αυτές τις τρεις σειρές.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, η ιστορία ξεκινάει από όταν θεσπίστηκαν οι τρεις νίκες που οδηγούν στην πρόκριση στο Final Four, από τη σεζόν 2008-09 δηλαδή. Τότε ο Παναθηναϊκός μπήκε με το ...δεξί στο νέο φορμάτ προσπερνώντας το εμπόδιο της Σιένα (3-1), η οποία μπορεί να είχε καταφέρει να κάνει ένα break στην έδρα του στο Game 2, όμως το τριφύλλι οδηγήθηκε στην πρόκριση κι έπειτα στον ευρωπαϊκό τίτλο. Η σειρά ήταν στο 1-1 κι έπειτα ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-1 σε δύο παιχνίδια στην έδρα της ιταλικής ομάδας.

Τη σεζόν 2010-11, που οι «πράσινοι» σήκωσαν και την κούπα, στη σειρά με την Μπαρτσελόνα, οι Καταλανοί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους, όμως μετά ο Παναθηναϊκός έκανε τρεις σερί νίκες για να οδηγηθεί στο Final Four της Βαρκελώνης.

Η σειρά αυτή επαναλήφθηκε ξανά χωρίς όμως την ίδια επιτυχία, με την Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2012-13, όταν οι Καταλανοί επικράτησαν στο πρώτο παιχνίδι με τους «πράσινους» να παίρνουν τα άλλα δυο για το 2-1 υπέρ τους, όμως η Μπαρτσελόνα έκανε δική της την πρόκριση στο Game 5 στη Βαρκελώνη.