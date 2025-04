Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο ντοκιμαντέρ της Euroleague για το έβδομο αστέρι του Παναθηναϊκού και εξήγησε τη δήλωσή του, που είχε κάνει εντύπωση τότε, μετά την ήττα στο Game 1 από τη Μακάμπι, ότι θα αποχωρήσει από την ομάδα.

Η Euroleague ετοίμασε ένα ντοκιμαντέρ (το οποίο είναι διαθέσιμο στην Euroleague TV) αφιερωμένο στην πορεία του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, μέσα από το οποίο άτομα όπως ο Εργκίν Αταμάν, ο Κώστας Σλούκας, ο Κέντρικ Ναν και ο Ματίας Λεσόρ μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν στην κατάκτηση.

Πέρυσι, το «τριφύλλι» μετά από 13 χρόνια κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της μπασκετικής Ευρώπης και όπως είναι λογικό το ντοκιμαντέρ είναι γεμάτο συγκινητική φόρτιση και δυνατές στιγμές.

Μέσα σε όλες τις στιγμές, εντύπωση έκανε και η δήλωση του κόουτς Αταμάν μετά την ήττα από τη Μακάμπι στο πρώτο ματς των Playoffs στο ΟΑΚΑ.

Coach Ataman and Kendrick Nunn talked about THAT crazy Playoff series against Maccabi last season 🗣️🔥



Now streaming for free on EuroLeague TV with an EL ID, the film follows their dramatic postseason journey to a seventh title 🏆 pic.twitter.com/oRYPI0NDyt