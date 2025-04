Ο Μπρούνο Φερνάντο τα είχε με τον εαυτό του και ξέσπασε σ' ένα μπουκάλι με ισοτονικό όταν επέστρεφε στον πάγκο της ομάδας του.

Ο σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης από την Ανγκόλα εκδήλωσε τα νεύρα του τη στιγμή που επέστρεφε στον πάγκο της Ρεάλ.

Ένα λάθος τον... έβγαλε από τα ρούχα του με αποτέλεσμα να «ξεσπάσει» σ' ένα μπουκάλι με ισοτονικό, το οποίο εκτόξευσε με δύναμη στο πάτωμα.

Δείτε τι έγινε

Bruno Fernando SLAMMED the water bottle to the ground after his turnover 😳 pic.twitter.com/5t2fQZLEqb