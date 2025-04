Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ «σήκωσε» το ΣΕΦ στο πόδι χάρη σ' ένα εμφατικό κάρφωμα κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του στο πρώτο μισό του Game 2 με τη Ρεάλ, συνδυάζοντας την ουσία (10π., 4ριμπ.) με το θέαμα.

Συγκεκριμένα λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου στο παιχνίδι του ΣΕΦ, εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική ασίστ του Άλεκ Πίτερς και κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Ρεάλ, κερδίζοντας παράλληλα και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση

Milutinov with the AND 1 SLAM 😤💪#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/HRavoe8xoV