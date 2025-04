Βιωνικός ήταν ο Άλφα Ντιαλό για τη Μονακό κόντρα στην Μπαρτσελόνα σκοράροντας 15 πόντους μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο του Game 2.

Η Μονακό φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα για το Game 2 των playoffs της EuroLeague στο Μόντε Κάρλο με τον παίκτη που έκλεψε την παράσταση στην πρώτη περίοδο να μην είναι άλλος από τον Άλφα Ντιαλό.

Ο φόργουορντ των Μονεγάσκων σκόραρε 15 πόντους με 4/4 δίποντα και 2/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο της κρίσιμης αναμέτρησης που βρήκε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπροστά στο σκορ με 26-19.

Μάλιστα, ο Ντιαλό μέχρι και το έκτο λεπτό του παιχνιδιού είχε σημειώσει και τους 12 πόντους της Μονακό.

