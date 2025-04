Μπάνκι: «Μπορεί να συμβεί όταν πας σε ζωολογικό κήπο, τα... λάμα φτύνουν»

Προκλητικές δηλώσεις που ρίχνουν ακόμη περισσότερο... λάδι στη φωτιά, από τον τεχνικό της Εφές Αναντολού, Λούκα Μπάνκι ο οποίος έκανε τα δικά του σχόλια σχετικά με τη συμπεριφορά των οπαδών του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε «ζωολογικό κήπο».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Αναντολού Εφές έχουν αν μη τι άλλο μία επεισοδιακή σειρά στα φετινά playoffs της EuroLeague.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, που είναι συναρπαστικό, με αποκορύφωμα το break στο ΟΑΚΑ και την ισοφάριση της σειράς (1-1), υπάρχουν και τα εξωαγωνιστικά που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, υπήρξε τεταμένο κλίμα ανάμεσα στους προπονητές των δύο ομάδων με τον Εργκίν Άταμαν να παίρνει πρώτος τη σκυτάλη στη συνέντευξη Τύπου μετά το Game 1 και να απευθύνεται προς τον Λούκα Μπάνκι σχετικά με την απόφασή του να προπονήσει την ομάδα του στο ΣΕΦ αντί στο ΟΑΚΑ. Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για πισώπλατες ενέργειες τονίζοντας: «Μπορείς να ρωτήσεις τους παίκτες που δούλεψα πέντε χρόνια, αν σε μία μέρα ή προπόνηση τους έδειξα προπόνηση άλλης ομάδας».

Ο κόουτς Μπάνκι με τη σειρά του δε θέλησε να συνεχίσει το ζήτημα αναφέροντας πως δεν επιθυμεί να μιλήσει για θεωρίες συνωμοσίας ή κατασκοπίας, όμως σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BasketNews δε μάσησε τα λόγια του για τη συμπεριφορά των οπαδών στο ΟΑΚΑ.

Luca Banchi claims a Panathinaikos fan spat on him while he was leaving the court 😳 pic.twitter.com/UgOe8oXPkE