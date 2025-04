Ο Κώστας Σλούκας ευστόχησε σε τρίποντο... alley-oop, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να σηκώνει όλο το ΟΑΚΑ στο πόδι!

Ο Κώστας Σλούκας το τερμάτισε, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ευστοχεί σε... alley-oop τρίποντο!

Ο Λορέντζο Μπράουν έδωσε την πάσα στον Σλούκα, ο οποίος στον αέρα έπιασε τη μπάλα και εκτέλεσε, ευστοχώντας σε ένα απίστευτο τρίποντο!

Fast break? More like fast break-your-neck action. 👨‍✈️♠️



Grant took the ball like it was a misbehaving child in a store 🛒 and Mitoglou finished it off with a dunk that could have made a grown man cry! 💥😭 pic.twitter.com/oagnAoJVlo