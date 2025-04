Ο Τζίμερ Φρεντέτ που πέρασε από τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2019-2020 ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών.

Ήταν ένας από τους καλύτερους σουτέρ. Το όνομά του συνδέθηκε περισσότερο με το Brigham University, απ' όπου ξεκίνησε και η γνωστή... Jimmermania!

Στο NBA αγωνίστηκε σε 241 ματς με τις φανέλες των Κινγκς, Πέλικανς, Μπουλς, Νικς και Σανς έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους με 37% στα τρίποντα.

Αποτελούσε πάντα μια μόνιμη απειλή έξω από τη γραμμή των τριών πόντων. Και τη σεζόν 2019-2020 η οποία «διακόπηκε» λόγω της πανδημίας, βρέθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο Τζίμερ Φρεντέτ αγωνίστηκε σε 27 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 12.9 πόντους με 42% στα τρίποντα και 53% στα τρίποντα. Όμως δεν συνέχισε στους «πράσινους» με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Κίνα πριν ασχοληθεί με το 3Χ3 με τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Δύο μήνες μετά τα 36α του γενέθλια ο Φρεντέτ ανακοίνωσε με χαρακτηριστική ανακοίνωση την απόσυρσή του από την ενεργό δράση όπου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και από το πέρασμά του από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.

It’s time to say goodbye to basketball. I have loved every second of my career through the good and the bad! Thank you all for the support throughout the years. Basketball has made me who I am today. Excited for what is next in my life with my family! pic.twitter.com/Rx4r8Y4yfG