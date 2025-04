Ο Ματίας Λεσόρ είδε από κοντά το Game 1 του Παναθηναϊκού, όπου το «τριφύλλι» νίκησε με 87-83. Ο ίδιος, όπως πάντα, ήταν αρκετά παθιασμένος ενώ αυτή τη φορά είχε... παρέα τον γιο του!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να μπει με το δεξί στη διαδικασία των φετινών play offs της Euroleague καθώς μπόρεσε να επικρατήσει της Αναντολού Εφές ύστερα από δύσκολο αγώνα με 87-83.

Ο Ματίας Λεσόρ μπορεί να είναι εκτός δράσης εξαιτίας τραυματισμού, ωστόσο αυτό δεν τον κρατάει μακριά από το ΟΑΚΑ όπου και παρακολουθεί από κοντά τις αναμετρήσεις της ομάδας του. Μάλιστα, όπως φαίνεται και μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague, στο Game 1 είχε στο πλάι του τον γιο του.

Οι δύο τους παρακολούθησαν από κοντά τη δράση, με τον Γάλλο σέντερ μάλιστα να έχει και ένα έντονο ξέσπασμα. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού ακολούθησαν το υπόλοιπο σύνολο του Εργκίν Αταμάν προς τους φιλάθλους.

Teach them young is the expression 🤝



Like father, like son @ThiasLsf ☘️ pic.twitter.com/dPBveOYvQu