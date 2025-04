Ο Σακίλ Ο' Νιλ δεν... μπορούσε να περιμένει το διάλλειμα της εκπομπής και έτρεξε για την τουαλέτα προκειμένου να κάνει την ανάγκη του.

Έχει αποδείξει πολλές φορές ο Σακίλ Ο' Νιλ ότι δεν... έχει τον Θεό του. Κάνει ό,τι θέλει, όταν το θέλει και χωρίς να υπολογίζει τίποτε απολύτως.

Πάντα θέλοντας να δώσει χιουμοριστικό ύφος σε οτιδήποτε και αν κάνει. Για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής για τα playoffs του NBA, ο θρυλικός «Σακ» παράτησε τους πάντες και έτρεξε στην τουαλέτα προκειμένου να κάνει την ανάγκη του.

Ε όπως ήταν λογικό και επόμενο, οι Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Κένι Σμιθ και Έρνι Τζόνσον τον... γλέντησαν κανονικά!

Δείτε τι έγινε

Shaq needed to take a bathroom break in the middle of a segment 💀 pic.twitter.com/n6bjywp596