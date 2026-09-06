Απίστευτο σκηνικό στην Αγγλία: Παίκτης της Κάρντιφ έπιασε από τον λαιμό νεαρό οπαδό της Πόρτσμουθ

Ο αμυντικός της Κάρντιφ, Κρίστιαν Μπιέλικ, ενεπλάκη σε καυγά με νεαρό οπαδό της Πόρτσμουθ, αρπάζοντας τον από τον λαιμό για ένα... πλάγιο.

Η Κάρντιφ ταξίδεψε χθες (05/09) στο Πόρτσμουθ για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Championship, σε έναν αγώνα που στιγματίστηκε από έναν καυγά που σημειώθηκε στις εξέδρες του αγγλικού γηπέδου, με πρωταγωνιστές έναν ποδοσφαιριστή και έναν οπαδό.

Αναλυτικότερα, το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στο 70ό λεπτό της αναμέτρησης, με την Κάρντιφ, η οποία βρίσκοταν πίσω στο σκορ με 2-0, να κερδίζει πλάγιο. Επιθυμώντας να ξαναρχίσει γρήγορα το παιχνίδι, ο αμυντικός των φιλοξενούμενων, Κρίστιαν Μπιέλικ, πήγε να πάρει την μπάλα από τις κερκίδες, ωστόσο, ο οπαδός των γηπεδούχων που την είχε μαζέψει, αντί να την επιστρέψει, αποφάσισε να την πετάξει πάνω στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή.

Ο Πολωνός οπισθοφύλακας αντέδρασε έντονα, αρπάζοντας τον νεαρό οπαδό από τον λαιμό, ενώ εκείνος ανταπέδωσε αμέσως σπρώχνοντας τον παίκτη μακριά και χαστουκίζοντας τον στο πρόσωπο. Ο αγώνας διακόπηκε για περίπου τρία λεπτά, προτού ο διαιτητής, Μπεν Σπίντι, αποκαταστήσει την τάξη.

Cardiff player Krystian Bielik grabbed a young Portsmouth fan by the throat after he threw the ball away from him today...



Instead of dealing with the assault on the lad properly, the young lad was ejected from the stadium by Pompey Stewards... 🤯pic.twitter.com/LQXvzIvV1L September 5, 2026

Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη μία κίτρινη κάρτα, ο Μπιέλικ γλίτωσε την τιμωρία, καθώς δεν αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα. Αντιθέτως, ο οπαδός που ξεκίνησε τον καυγά την «πλήρωσε», καθώς η ασφάλεια του σταδίου τον απέβαλε από το γήπεδο λίγο μετά την αντιπαράθεση.

Ο προπονητής της Πόρτσμουθ, Τζον Μουζίνιο, ζήτησε συγγνώμη από τους παίκτες των φιλοξενούμενων, δηλώνοντας ότι η ατμόσφαιρα στο γήπεδο δεν πρέπει ποτέ να ξεπεράσει αυτό το όριο και ο τεχνικός της Κάρντιφ, Μπράιαν Μπάρι-Μέρφι, επαίνεσε την ηρεμία του διαιτητή, αλλά δήλωσε ότι αναμένει από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) να ξεκινήσει πλήρη έρευνα.

Από την πλευρά της, η FA σημείωσε πως εξετάζει ενεργά την έκθεση του διαιτητή του αγώνα για να καθορίσει τυχόν αναδρομικές πειθαρχικές κατηγορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανή τιμωρία του Μπιέλικ.