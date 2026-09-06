Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μέσω ανάρτησης στα social media στέκεται στο πλευρό του άτυχου συμπαίκτη του, Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Σοκ και συγκίνηση έχει προκαλέσει ο σοβαρότατος τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί, που υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης στο εκτός έδρας μας του Ολυμπιακού με τον Βόλο (1-1, 5/9).

Ο Μαροκινός στράικερ χειρουργήθηκε επιτυχώς το πρωί της Κυριακής (6/9) από τον γιατρό της ομάδας, κ. Χρήστο Θέο και οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συμπαίκτης του στους «ερυθρόλευκους», Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που είναι και το μεγάλο φαβορί για να τον αντικαταστήσει στην ευρωπαϊκή λίστα του συλλόγου, του ευχήθηκε, αναφέροντας πως θα επιστρέψει πιο δυνατός και τον χαρακτήρισε «θρύλο».

«Όλες μου οι σκέψεις είναι μαζί σου, θρύλε. Θα γυρίσεις πιο δυνατός από ποτέ. Μείνε δυνατός. Σου στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός.