Ο Ρούμπεν Ρέγες χαρακτήρισε απαράδεκτη την εμφάνιση του Άρη μιλώντας στους ποδοσφαιριστές και απαίτησε να μην επαναληφθεί.

Η αποστολή του Άρη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και πήγε κατευθείαν στο «Δασυγένειο» αθλητικό κέντρο. Πριν την έναρξη της προπόνησης, ο Ρούμπεν Ρέγες μίλησε στους ποδοσφαιριστές χαρακτηρίζοντας ανεπίτρεπτη την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. «Είναι ανεπίτρεπτο να παρουσιάζουμε τέτοια εικόνα και η εμφάνιση ήταν απαράδεκτη», είπε ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες και εξηγήσεις.

«Χαλάσαμε την εικόνα που είχαμε σχηματίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές, πικράναμε τον κόσμο και δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες και θέλω να πιστεύω ότι ήταν μια κακή παρένθεση», είπε μεταξύ άλλων ο Ρούμπεν Ρέγες στους ποδοσφαιριστές, ενώ επανέλαβε αρκετές φορές ότι… «έχετε την υποχρέωση να επανορθώσετε και να βγάλετε αντίδραση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ενότητα και την ψυχραιμία».

