Παναθηναϊκός και πλεονέκτημα έδρας. Ευτύχημα ή δεν έχει καμία απολύτως σημασία; Όλες οι ομάδες της EuroLeague είναι φτιαγμένες για να νικούν σε κάθε έδρα, οι «πράσινοι», όμως, τι κάνουν όταν έχουν την... τύχη με το μέρος τους;

Τελικά το πλεονέκτημα έδρας φέρνει την... ευτυχία; Όλες οι ομάδες παλεύουν με νύχια και με δόντια καθ' όλη τη διάρκεια της απαιτητικής σεζόν για να αποκτήσουν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός AKTOR το κατάφερε μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το ερώτημα που προκύπτει όμως, είναι κατά πόσο αυτό παραδοσιακά του βγαίνει σε «καλό».

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκανε το καθήκον της και φέτος τερματίζοντας στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στην κανονική διάρκεια για να κλείσει «ραντεβού» με την Αναντολού Εφές στα playoffs. Έτσι, αφού βρέθηκε στην πρώτη τετράδα, θα έχει την ευκαιρία να δώσει το Game 5 στην έδρα του (αν χρειαστεί) με τον κόσμο στο πλευρό του με φόντο την πρόκριση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Πριν επιστρέψει πέρυσι στη φάση των playoffs μετά από πολύχρονη απουσία, ο Παναθηναϊκός δεν είχε ευνοηθεί κάθε φορά από το πλεονέκτημα έδρας το οποίο το έχει κάνει δικό του οχτώ φορές και με τη φετινή εννιά.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, τη σεζόν 2004-05, ο Παναθηναϊκός για να πάει στη Μόσχα επικράτησε με 2-1 νίκες της Εφές, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν το ίδιο θετικά και την επόμενη χρονιά κόντρα στην Μπασκόνια η οποία έκανε το 2-0 στη σειρά «σπάζοντας» μάλιστα και την έδρα στο ΟΑΚΑ. Στη συνέχεια, τη σεζόν 2006-07 οι «πράσινοι» επικράτησαν με 2-0 της Ντιναμό Μόσχας. Υπενθυμίζουμε ότι εκείνα τα χρόνια η ομάδα προκρινόταν στις δύο νίκες.

Όταν θεσπίστηκαν οι τρεις νίκες που οδηγούσαν στην πρόκριση στο Final Four από τη σεζόν 2008-09, ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στο νέο φορμάτ των playoffs, που ορίστηκε σε σειρά best of five, προσπερνώντας το εμπόδιο της Σιένα (3-1), η οποία μπορεί να είχε καταφέρει να κάνει ένα break στην έδρα του, όμως το τριφύλλι οδηγήθηκε στον ευρωπαϊκό τίτλο. Μεσολάβησαν μερικά χρόνια (και μία ακόμη κούπα το 2011) για να μπορέσουν οι «πράσινοι» να έχουν την έδρα τους με το μέρος τους, τη σεζόν 2011-12, όταν και με 3-2 απέκλεισαν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ από το Final Four της Κωνσταντινούπολης.

Τη σεζόν 2016-17 οι «πράσινοι» αποκλείστηκαν από τη Φενέρμπαχτσε με 0-3 στη σειρά και την επόμενη κατάφεραν να κάνουν μόλις μία νίκη στο ΟΑΚΑ χωρίς όμως να προκριθούν κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης που πέρασε στο Final Four του Βελιγραδίου (1-3 στη σειρά). Ουσιαστικά, ο Παναθηναϊκός στις τελευταίες του προσπάθειες σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης (πριν επιστρέψει πέρυσι) μετρούσε μόλις μία (1) νίκη στους συνολικά τέσσερις (4) αγώνες που έδωσε στο ΟΑΚΑ και μάλιστα αυτή η νίκη ήταν το ιστορικό ξεκίνημα, όπου προηγήθηκε με 20-0 κόντρα στη «Βασίλισσα».

Και φτάνουμε στον περσινό θρίαμβο, όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε από... 40 κύματα για να καταφέρει να ράψει το έβδομο αστέρι στη φανέλα του. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν τερμάτισε στη δεύτερη θέση της regular season για να πέσει πάνω στη μαχητική Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία αν κι έπαιζε σε ουδέτερη έδρα στο Βελιγράδι (λόγω της εμπόλεμης κατάστασης) έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό που χρειάστηκε και το πέμπτο παιχνίδι για να προκριθεί στο Final Four του Βερολίνου.

Ιστορικά, ο Παναθηναϊκός επί ημερών EuroLeague έχει προκριθεί σε πέντε από τις οκτώ σειρές playoffs που μπήκε με πλεονέκτημα έδρας. Τώρα κόντρα στην Εφές, μία ομάδα με την οποία τον «δένουν» πολλά, μένει να φανεί αν θα... μεγαλώσει το ποσοστό του.