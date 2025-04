Ο Γιώργος Κούβαρης εξηγεί ότι ήταν δικαιότατη η ανάδειξη του Κέντρικ Ναν σε MVP της κανονικής περιόδου στην Euroleague ενώ στέκεται και στη σειρά των playoffs με την Αναντολού Εφές υπογραμμίζοντας ότι ο μοναδικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι μονάχα ο ίδιος του ο εαυτός.

Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω και δεν είχα σταματήσει να το γράφω. Εάν και εφόσον το βραβείο του MVP της Euroleague δεν κατέληγε στα χέρια του Κέντρικ Ναν θα ήταν πραγματικό σκάνδαλο. Period! Όμως, ευτυχώς, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και ο Αμερικανός γκαρντ είναι με κάθε επισημότητα ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης για την σεζόν 2024-25. Κοινώς, και σύμφωνα με το κλισέ, «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη».

Θα μιλούσαμε για αδικία ολκής εάν και εφόσον ο Κέντρικ Ναν δεν ήταν ο MVP της σεζόν. Όχι μόνο ήταν ο πιο πολύτιμος για την σεζόν που ολοκληρώθηκε στην κανονική περίοδο, αλλά ήταν και είναι ο καλύτερος παίκτης της λίγκας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ήταν μακράν του δεύτερου ο πιο «fun to watch» παίκτης, ο οποίος συνδύαζε την ουσία με το θέαμα. Και όχι σε όποια και όποια ομάδα, αλλά στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 21.1 πόντους. Ο πρώτος στα πιο εύστοχα τρίποντα με 101. Ο μοναδικός με τρία παιχνίδια έχοντας 35+ πόντους. Ο παίκτης με τέσσερα ματς έχοντας 30+ πόντους. Και μάλιστα όντας μέσα στην πεντάδα του PIR. Ο παίκτης ο οποίος εκτός από το να είναι εξαιρετικός σκόρερ δημιουργώντας τις καταστάσεις για τον εαυτό του, να βάζει στην εξίσωση και τους συμπαίκτες του μοιράζοντας περισσότερες από 4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Μεγάλο respect σε Σάσα Βεζένκοβ και Τι Τζέι Σορτς οι οποίοι με τη σειρά τους πραγματοποίησαν εξαιρετική σεζόν, αλλά τηρουμένων των αναλογιών και βάζοντας την εξίσωση συνολικά τα στοιχεία των παικτών, η φετινή σεζόν είχε την υπογραφή του Κέντρικ Ναν.

