Ο Φακούντο Καμπάτσο βρέθηκε στο Top 10 της Euroleague, έχοντας επίσης μεταξύ άλλων και την κορυφή στις πιο εντυπωσιακές φάσεις.

Η δράση στην Euroleague δεν σταμάτησε. Τα Play In πρόσφεραν μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σεζόν και πρόσφεραν με αυτόν τον τρόπο μία ιδιαίτερη αίγλη στους αγώνες πριν από τα play offs.

Ο Φακούντο Καμπάτσο έδωσε το παρών στο Top 10 της εβδομάδας, με τον ίδιο μάλιστα να καταλαμβάνει και την πρώτη θέση στο πιο πρόσφατο βίντεο.

Play-In Showdown action truly delivered💯



Here the best 10 plays of this week👇



Top Plays of the Play-In Showdown I @TurkishAirlines pic.twitter.com/qkYaSAbeIK