Η Euroleague δημοσίευσε τις επιλογές ορισμένων παικτών της διοργάνωσης για κορυφαία πεντάδα και MVP. Μεταξύ αυτών και οι Ναν και Χουάντσο.

Ναν, Χουάντσο, Λάρκιν, Ταβάρες και Ιφί κλήθηκαν να επιλέξουν την κορυφαία πεντάδα της σεζόν στη Euroleague, αλλά και το MVP. O Aμερικανός του Παναθηναϊκού επέλεξε τον εαυτό του για MVP, ενώ τον Ναν ψήφισε και ο Χουάντσο.

Ο Ταβάρες ψήφισε Βεζένκοβ, ο Ιφί τον Σορτς όπως και ο Λάρκιν. Σορτς και Βεζένκοβ βρέθηκαν στην πεντάδα και των πέντε παικτών που κλήθηκαν να επιλέξουν. Δύο από τους πέντε παίκτες επέλεξαν συμπαίκτη για MVP.

Ο Ναν ψήφισε: Ναν για MVP, Σορτς, Βεζένκοβ, Χέιζ-Ντέιβις, Ταβάρες

Ο Χουάντσο διάλεξε: Ναν για MVP, Σορτς, Χέις Ντέιβις, Βεζένκοβ, Γουίλι Ερνανγκόμεθ

Ο Λάρκιν επέλεξε: Σορτς για MVP, Ναν, Βεζένκοβ, Χέις Ντέιβις, Έντουαρντς

Ο Ταβάρες ξεχώρισε: Βεζένκοβ για ΜVP, Ναν, Σορτς, Χέις Ντέιβις, Καμπάτσο

Ο Ιφί κατέληξε στους: Σορτς για MVP, Έντουαρντς, Ντιάλο, Βεζένκοβ, Ταβάρες

Who shined this season in the eyes of our players?



More answers here📩#EveryGameMatters pic.twitter.com/o26PeUsVLA