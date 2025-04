Με μια τρομερή κομπίνα στα 2'' πριν από το τέλος, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να στείλει το ματς με την Μπάγερν στην παράταση.

Αν και όλα έδειχναν ότι η Μπάγερν Μονάχου είχε κλειδώσει τη νίκη στην κανονική διάρκεια του αγώνα στα 2'' πριν από το τέλος, ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω.

Ο Κάρσεν Έντουαρντς με καλάθι στα 2'' είχε δώσει προβάδισμα στην Μπάγερν με 84-82 και τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία κατοχή της σερβική ομάδας.

Με τρομερή κομπίνα ύστερα από «play» που είχε σχεδιάσει το Γιάννης Σφαιρόπουλος στο τάιμ άουτ, ο Φιλίπ Πετρούσεφ βγήκε... φάτσα-κάρτα με το καλάθι και έφερε το ματς στα ίσια!

Δείτε τι έγινε

OVERTIME IN MUNICH 🤯



Filip Petrusev with last second layup 🔥 pic.twitter.com/KBfHqr86BZ