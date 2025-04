Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με δυσκολία του Ερυθρού Αστέρα στο τελευταίο ματς της regular season, με τον Κέντρικ Ναν να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής όπως φαίνεται και στην παρακάμερα του ματς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague για τη regular season και δεν χρειάστηκε να αγχωθεί για το αποτέλεσμα της 34ης αγωνιστικής. Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας είχε άλλα σχέδια κι αποφάσισε να κάνει δύσκολο το βράδυ των «πράσινων» φιλάθλων.

Η παράταση ήταν απαραίτητη για να κριθεί το ματς με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου να μην το βάζει εύκολα κάτω, όμως εν τέλει ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που χαμογέλασε στο τέλος κι έκλεισε με νίκη την κανονική διάρκεια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (111-104).

Φυσικά ο παίκτης που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με double double 31 πόντων και 10 ασίστ δίνοντας άλλη μία μοναδική παράσταση με τα «πράσινα», ενώ ήταν το πρόσωπο των πανηγυρισμών μετά τη δύσκολη νίκη της ομάδας του.

Δείτε την παρακάμερα του αγώνα:

