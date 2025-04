Η Φενέρμπαχτσε έχει πατημένο το πόδι στο... γκάζι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάγερν κάνοντας ένα «μαγικό» πρώτο δεκάλεπτο.

Η Μπάγερν φιλοξενεί τη Φενέρμπαχτσε για την αναμέτρηση της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής της EuroLeague σε ένα ματς με τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές ομάδες και ιδιαίτερα για τον Παναθηναϊκό.

Με νίκη των Τούρκων οι «πράσινοι» τερματίζουν οριστικά τρίτοι στη βαθμολογία της regular season ανεξαρτήτως του αποτελέσματος που θα φέρουν στο ματς απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους στόχευε εξαρχής για το καλύτερο δυνατό σενάριο, που μπορεί να της χαρίσει μέχρι και την πρωτιά πραγματοποιώντας ένα «μαγικό» πρώτο δεκάλεπτο, όπου επικράτησαν με 13-28. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Φενέρ μέτρησε 5/7 εύστοχα σουτ από την περιφέρεια τη στιγμή που οι Βαυαροί είχαν το αποκαρδιωτικό 0/6.

Μάλιστα και τα πέντε εύστοχα τρίποντα η Φενέρ τα σημείωσε στα πρώτα τέσσερα λεπτά του ματς με το σκορ στο 4-17!

What a start for @FBBasketbol! 🤯🎯



5/6 from beyond the arc in the first 4min of the game!! #RivalrySeries pic.twitter.com/zyQyVYUGSD