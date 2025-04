Ο Κώστας Παπανικολάου έχασε τον παππού του μία μέρα πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Άλμπα, αλλά πάτησε κανονικά παρκέ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας του... έβγαλε δικαίως το καπέλο για την αυταπάρνησή του.

Ο Ολυμπιακός πέρασε με άγχος από το Βερολίνο, επικρατώντας της Άλμπα στην 33η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στον Κώστα Παπανικολάου, κατά την ομιλία του στα αποδυτήρια.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έμαθε πως έχασε τον παππού του μία ημέρα πριν την αναμέτρηση των Πειραιωτών με την Άλμπα, αλλά παρά τη στεναχώρια του αγωνίστηκε κανονικά, χωρίς να έχει πει τίποτα σε κανέναν. Με τον Μπαρτζώκα να τον αποθεώνει στα αποδυτήρια για την αυταπάρνησή του.

Σε 29 λεπτά που πάτησε παρκέ ο Παπανικολάου, μέτρησε 4 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όντας κομβικός.

«Πολύ σημαντική νίκη για την πρώτη θέση. Θέλω να σταθώ σε κάτι σημαντικό. Ο Κώστας έχασε τον αγαπημένο του παππού χθες, αλλά δεν είπε τίποτα. Έπαιξε και έδειξε γιατί είναι ηγέτης και αρχηγός της ομάδας».

A true leader!@K_pap16 lost his grandfather yesterday, but he kept it for himself and gave his best for the win against Alba Berlin.



Captain, please accept our sincere condolences. May he rest in peace. 🙏🏽#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/phpFbKcAoZ