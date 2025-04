Η Euroleague επέβαλλε πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για την Ένταση που υπήρξε στο ΟΑΚΑ από μερίδα φίλων του Παναθηναϊκού κατά την αποχώρηση των τριών διαιτητών ύστερα από την ήττα των «πράσινων» από την Παρί.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Παρί στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης να μπαίνουν στο στόχαστρο από μερίδα οπαδών των «πρασίνων».

Η Euroleague αποφάσισε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό για τη συμπεριφορά των οπαδών του επιβάλλοντας πρόστιμο στην «πράσινη» ΚΑΕ ύψους 5.000 ευρώ.

Πρόστιμα παράλληλα επιβλήθηκαν τόσο στη Φενέρμπαχτσε όσο και στον Ερυθρό Αστέρα ο οποίος μάλιστα στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του κόντρα στην Εφές θα στερηθεί το 20% των φιλάθλων που χωρά το γήπεδο του.

«Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 €, λόγω ρίψης αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.g του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Η Φενερμπαχτσέ Μπέκο τιμωρείται με πρόστιμο 7.000 €, λόγω ανεπαρκών προληπτικών μέτρων κατά τη διάρκεια του αγώνα Φενερμπαχτσέ Μπέκο Ιστανμπούλ – Μπασκόνια Βιτόρια-Γκαστέις, σύμφωνα με το Άρθρο 29.2.i) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ερυθρός Αστέρας Meridianbet Βελιγραδίου τιμωρείται με πρόστιμα συνολικού ύψους 16.000 € και με την υποχρέωση να διεξαγάγει τον επόμενο εντός έδρας αγώνα του με περιορισμό στο 80% της χωρητικότητας του γηπέδο του, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος συγκεκριμένων τομέων, λόγω πολλαπλών περιστατικών που προκλήθηκαν από τους οπαδούς του κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας Meridianbet – Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τα Άρθρα 29.2.f) και 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

