Ένταση υπήρξε κατά την αποχώρηση των τριών διαιτητών προς τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, από μερίδα φίλων του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Παρί στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης να μπαίνουν στο στόχαστρο από μερίδα οπαδών των «πρασίνων».

Ορισμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού που κάθονται πέριξ του αγωνιστικού χώρου απευθύνθηκαν σε έντονο ύφος, με γιούχα με χειρονομίες προς τους διαιτητές, ενώ εκτοξεύτηκαν και νερά.

Ράντοβιτς, Μογκούλκοτς και Κόλιενσιτς συνοδεύτηκαν από τους ανθρώπους ασφαλείας του γηπέδου στα αποδυτήρια.

Intense moments in OAKA as referees exit the court 👀 pic.twitter.com/hSd1C0q3nG