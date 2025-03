Λίγες ώρες προτού ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει την Παρί, ο Ματίας Λεσόρ βγήκε στο Glass Floor του ΟΑΚΑ για να κάνει ατομική προπόνηση, συνεχίζοντας την αποθεραπεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο ΟΑΚΑ για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, αλλά αρκετές ώρες πριν την αναμέτρηση, ο Ματίας Λεσόρ ήταν αυτός που πάτησε το Glass Floor.

Ο Γάλλος σέντερ στο πλαίσιο της αποθεραπείας του, έκανε την εμφάνισή του, μαζί με τον συνεργάτη του Εργκίν Αταμάν, Σάββα Καμπερίδη.

Ο Λεσόρ έκανε ατομικό πρόγραμμα με μπάλα, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στα social media και συνεχίζει στον δρόμο της επιστροφής του στη δράση. Θυμίζουμε πως ο ψηλός των «πρασίνων» τραυματίστηκε σοβαρά στις 19 Δεκεμβρίου απέναντι στην Μπασκόνια, έχοντας υποστεί κάταγμα περόνης.

