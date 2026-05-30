Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών
Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού και στους φετινούς τελικούς, με το πρώτο τζάμπολ να δίνεται στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη (3/6, 21:00)
Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της Stoiximan GBL, καθώς οι «αιώνιοι» κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο με «σκούπα» στα ημιτελικά.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ μετά και τη νίκη του στη SUNEL Arena με 68-95, ενώ με «σκούπα» πέρασε και ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη με 102-94.
Το πρόγραμμα των τελικών
- Game 1: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (3/6, 21:00)
- Game 2: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (5/6, 21:00)
- Game 3: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (8/6, 21:00)
- Game 4: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (10/6, 21:00 - αν χρειαστεί)
- Game 5: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (13/6, 18:00 - αν χρειαστεί)
