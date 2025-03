Εντυπωσιακό το TOP-10 της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague με την Ρεάλ Μαδρίτης να πρωταγωνιστεί, τον Κέντρικ Ναν να βγάζει και φοβερές άμυνες, αλλά τον ήρωα Νάιτζελ Χέις Ντέιβις να είναι στην κορυφή.

Το πρώτο σκέλος της τρέχουσας και τελευταίας «διαβολοβδομάδας» της φετινής EuroLeague ολοκληρώθηκε με το πέρας της 31ης αγωνιστικής και οι κορυφαίες φάσεις είναι εδώ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε την τιμητική της με τις εντυπώσεις φάσεις που έβγαλε απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ ο Κέντρικ Ναν ήταν για ακόμα μια φορά παρών στο TOP-10 χάρη στην τρομερή τάπα στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, η κορυφή ανήκε στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις ο οποίος χάρισε τη νίκη στην Φενέρμπαχτσε επί της Παρί... at the buzzer με τρίποντο που σήκωσε το «Ulker Sports and Event Hall» στο πόδι.

Δείτε το TOP-10 της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague: