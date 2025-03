Με τον Ντάριο Μπριθουέλα να πραγματοποιεί ηγετική εμφάνιση, η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση της Ζάλγκιρις Κάουνας με 82-70 και ξαναμπήκε δυνατά στο κόλπο της πρώτης εξάδας της EuroLeague.

Η Μπαρτσελόνα βρήκε σημαντική αντίσταση από την Ζάλγκιρις Κάουνας για παραπάνω από τριάντα λεπτά, όμως στο τέλος χαμογέλασε και έφτασε στη νίκη με 82-70 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Με αυτή τη νίκη, οι Καταλανοί ανέβηκαν στο 17-13 και μπήκαν ξανά δυναμικά στο κόλπο της πρώτης εξάδας της βαθμολογικής κατάταξης που οδηγεί στην απευθείας πρόκριση στα playoffs. Από την άλλη, το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι έμεινε στο 14-16 απέχοντας πλέον δύο νίκες από την δεκάδα και βλέποντας τις ελπίδες για πρόκριση τουλάχιστον στα play-in να μειώνονται δραματικά.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν ισορροπημένο με την Μπαρτσελόνα να προσπαθεί να χτίσει ένα προβάδισμα, αλλά την Ζάλγκιρις να μην την αφήνει να ξεφεύγει. Μετά το γκολ φάουλ του Μπριθουέλα για το 14-10 (7'), οι Λιθουανοί έτρεξαν ένα 10-0 σερί για να περάσουν μπροστά με δράστες τους Σιρβίντις και Ντάνστον, κλείνοντας εν τέλει το πρώτο δεκάλεπτο με το υπέρ τους 16-20.

Ο Μπριθουέλα βγήκε μπροστά για τους Καταλανούς και το δίποντο του Πάρα έκανε το 23-20 στο 12'. Ο Μέτου έγινε παράγοντας του αγώνα για τους Καταλανούς, ενώ με τρεις βολές του Πάντερ, η διαφορά πήγε στο +8 (34-26 στο 17'). Από τους Λιθουανούς, ο Μπραζντέικις ανέλαβε εκτελεστικές πρωτοβουλίες και δεν άφησε την κατάσταση να ξεφύγει, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το σκορ στο 36-31.

