Η Ζάλγκιρις έριξε στο καναβάτσο τη Μπαρτσελόνα (74-67) στην πρεμιέρα της Euroleague, με τον Μπραζντέικις και τον Φρανσίσκο να πρωταγωνιστούν.

Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια οι Λιθουανοί αποδεικνύονται σκληρά καρύδια. Η Ζάλγκιρις ήταν εξαιρετική στην πρεμιέρα της Euroleague και επικράτησε με 74-67 της Μπαρτσελόνα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Για τους νικητές ο Μπραζντέικις μέτρησε 17 πόντους με 5 ριμπάουντ και ο Φρανσίσκο είχε 19 πόντους με 4 ριμπάουντ, ενώ στον αντίποδα ο Λαπροβίτολα είχε 12 πόντους και 8 ασίστ.

