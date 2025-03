Χάρη σε μια τρομερή εμφάνιση του Τι Τζέι Σορτς, η Παρί έκαμψε την αντίσταση της Αρμάνι Μιλάνο με 92-79 στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague κερδίζοντας έδαφος στη μάχη για την πρόκριση στα playoffs, σε αντίθεση με τους Ιταλούς.

Η Παρί δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και εν τέλει έφτασε σε μια σπουδαία εντός έδρας νίκη στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της EuroLeague με σκορ 92-79, με τους Ιταλούς να μένουν στην προσπάθεια της τρίτης περιόδου.

Στο 17-13, ανέβηκαν οι Παριζιάνοι που είναι ζωντανοί ακόμα και για την πρώτη εξάδα, αφήνοντας στο 16-14 τους Μιλανέζους οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν ακόμα και εκτός δεκάδας με το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής.

Καταιγιστικό το ξεκίνημα της γαλλικής ομάδας η οποία προηγήθηκε με 12-0 στα πρώτα τέσσερα λεπτά βρίσκοντας κυρίως στόχο από τη γραμμή του τριπόντου. Μάνιον, Σιλντς και Τονούτ έβγαλαν αντίδραση για χάρη των Μιλανέζων οι οποίοι «ζεστάθηκαν» και αυτοί από μακριά και έκαναν το 16-15 στο 8'. Με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει θραύση, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 22-18 υπέρ των γηπεδούχων, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι σκόραραν μόνο από τα 6.75μ.

Το καλάθι και φάουλ του Γουάρντ έκανε το 27-18, όμως Τονούτ και Μάνιον προσπαθούσαν να κρατήσουν στο ματς την Αρμάνι. Παρ' όλα αυτά, η Παρί είχε επιβάλει τον δικό της ξέφρενο ρυθμό και έφτασε σε διψήφια τιμή ξανά (38-28 στο 16') με το τρίποντο του Μάοντο Λο. Τα νέα μακρινά σουτ από Ερέρα και Γιάντουνεν έφεραν το +14 (48-34), με το γκολ φάουλ του Σιλντς να γράφει το 48-37 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

