Ο Μουστάφα Φαλ έκοψε εντυπωσιακά τον Τζέριαν Γκραντ και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στα πρώτα λεπτά του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, έχοντας τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά του ντέρμπι με τους «πράσινους».

Μάλιστα ο Μουστάφα Φαλ έβγαλε δύο εντυπωσιακές φάσεις, κόβωντας τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Τζέριαν Γκραντ στην προσπάθειά τους να σκοράρουν κοντά στο καλάθι του Ολυμπιακού.

