Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Μονακό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μακάμπι καθώς αποχώρησε τραυματίας ο Ντάνιελ Τάις.

Λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου στο «Aleksandar Nikolic Hall» ο Γερμανός σέντερ στην προσπάθειά του να μαζέψει ένα ριμπάουντ, είχε ένα άτσαλο πέσιμο στο παρκέ.

Συγκεκριμένα συγκρούστηκε στον αέρα με τον Τζόρνταν Λόιντ και έπεσε άτσαλα με αποτέλεσμα να αποσυρθεί στα αποδυτήρια προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης του, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Daniel Theis suffers an injury during Maccabi game, we hoping him a speed recovery! ❤️‍🩹🤞 pic.twitter.com/YfQbto9sWP