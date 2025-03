Οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν ετοιμάσει ένα άκρως εντυπωσιακό κορεό πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Παρτίζαν για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

Άκρως γιορτινή ήταν η ατμόσφαιρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πριν από το τζάμπολ του αγώνα με την Παρτίζαν!

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε διοργανώσει αρκετές δράσεις στο φαληρικό παλέ.

Μία από αυτές είχε να κάνει και με τα ερυθρόλευκα πλακάτ σε όλο το γήπεδο, τα οποία οι φίλοι της ομάδας μετέτρεψαν σ' ένα εντυπωσιακό κορεό! ,

Δείτε το σχετικό βίντεο

ABSOLUTE SCENES IN OLYMPIACOS 👀



Olympiacos celebrating 100 years of the club 😍@Olympiacos_BC pic.twitter.com/xwPG4ohLzh