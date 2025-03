Το... 8ο αστέρι του Γιαννακόπουλου στην κοπή της πίτας και η ατάκα του Αταμάν: «Στόχος η κατάκτηση της Euroleague»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «έκοψε» την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο «Globalsat VIP Lounge» του ΟΑΚΑ, με τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Εργκίν Αταμάν να κλέβουν την παράσταση.

Στο περιθώριο της κοπής της πίτας όπου οι Φραγκίσκος Αλβέρτης και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ ήταν οι τυχεροί της βραδιάς καθώς πήραν τα δύο φλουριά, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ «έδειξε» το... 8ο αστέρι του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα την ώρα που ετοιμαζόταν να κόψει την πίτα και καθώς ευχόταν υγεία και ευτυχία σε όλους, σχημάτισε το 8ο αστέρι μετά τα επτά που υπάρχουν στο έμβλημα λέγοντας χαρακτηριστικά «eight» (σ.σ. οκτώ) θέλοντας να προαναγγείλει τον στόχο της ομάδας του.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Φέτος είχαμε και ένα μπόνους με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το οποίο ήθελε πολύ ο Σλούκας. Όμως ο πρώτος μας στόχος είναι φυσικά να κατακτήσουμε και πάλι τον τίτλο της Euroleague και στη συνέχεια θα είναι εύκολο και το Ελληνικό Πρωτάθλημα».

