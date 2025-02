Μπράιαντ για Αταμάν: «Όταν δεν παίξεις καλά θα σε αφήσει να το μάθεις, το ίδιο και τα Media (vid)

Ο Ελάιζα Μπράιαντ παραχώρησε δηλώσεις στο «Club1908» στις οποίες υπογράμμισε μεταξύ άλλων την προπονητική φιλοσοφία του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο ματς της Euroleague πριν τη 15μερη διακοπή (6/2), είχε επικρατήσει της Εφές στο ΟΑΚΑ με το επιβλητικό 104-89, σε ένα παιχνίδι όπου ο πρώτος φετινός σκόρερ της ομάδας του Λούκα Μπάνκι, Ελάιζα Μπράιαντ, είχε ολοκληρώσει τον αγώνα με 9 πόντους και 4 ασίστ.

Ο Αμερικανός «άσος» της Εφές, στα πλαίσια του αγώνα κόντρα στο «τριφύλλι», παραχώρησε δηλώσεις στην εφαρμογή του Παναθηναϊκού, Club1908, στις οποίες έκανε ειδική αναφορά στον πρώην προπονητή του, Εργκίν Αταμάν, όπως επίσης και στις διαφορές ανάμεσα στο ΝΒΑ και τη Euroleague.

Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος γκαρντ έχει αναλάβει και χρέη ηγέτη καθώς ο Σέιν Λάρκιν έχει απουσιάσει από αρκετά ματς λόγω τραυματισμών, έχοντας κατά μέσο όρο 13,4 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, αποτελώντας την πιο πολύτιμη λύση για την Εφές στο μέχρι τώρα κομμάτι της σεζόν στη Euroleague.

«Το ΝΒΑ είναι η καλύτερη λίγκα του κόσμου με τους καλύτερους αθλητές. Αλλά προσωπικά στη Euroleague έχεις παραπάνω ευθύνες. Στο Final-4 τα ματς είναι πολύ πιο ανταγωνιστικά συγκριτικά με τη σειρά αγώνων του ΝΒΑ. Στη Euroleague έχει να κάνει με το ποιος βρίσκεται σε καλύτερο βράδυ, ενώ στο ΝΒΑ συνήθως επικρατεί αυτός που είναι καλύτερος. Άρα θα έλεγα πως πιο δύσκολη είναι η κατάκτηση της Euroleague κρίνοντας εκ πείρας και από τις δύο κατακτήσεις».

Αν αντάλλαζες το format του ΝΒΑ με αυτό της Euroleague και το Final-4 τι θα γινόταν;

«Είναι δύσκολη ερώτηση. Εξαρτάται από το τι θες να καταφέρεις ως λίγκα. Η τηλεθέαση ανεβαίνει κατά τη διάρκεια των Playoffs στο ΝΒΑ. Εκεί δίνεις τη δυνατότητα σε ομάδες που με το ζόρι μπήκαν στα playoffs να καταφέρουν να φτάσουν ψηλά μέσα από λίγους αγώνες. Από την άλλη σε μια σειρά πολλών αγώνων υπάρχουν τραυματισμοί κλπ. Θα το κρατούσα όμως όπως έχει. Στο ΝΒΑ γίνονται όλα για τα λεφτά. Όσα περισσότερα παιχνίδια βάζεις στο πρόγραμμα, τόσα παραπάνω χρήματα κερδίζεις. Και στη Euroleague θα είχε ενδιαφέρον το φορμάτ του NBA, όμως υπάρχουν κάποιες πολύ δυνατές ομάδες και κάποιες όχι και τόσο, από οικονομικής πλευράς άρα δεν ξέρω. Το Final-4 στο ΝΒΑ όμως θα είχε πολύ ενδιαφέρον».

Η άποψη σου για το ανακαινισμένο ΟΑΚΑ;

«Είναι ωραίο. Τα φώτα, η τεχνολογία. Είναι το επόμενο βήμα στο μπάσεκτ. Σε σχέση με το ΝΒΑ δεν συγκρίνεται ούτε το μέγεθος, αλλά ούτε το κοινό στις κερκίδες. Ο κόσμος κάνει ιδιαίτερη την Ευρώπη μπασκετικά. Έχω ξαναπαίξει σε Glass Floor στην Κροατία στο Ζάγκρεμπ. Είναι πιο ζεστό, αλλά επιτρέπει στις ομάδες να βγάζουν παραπάνω χρήματα μέσω της προβολής των χορηγών. Αυτό είναι θετικό».

Πως ήταν η μετάβαση σου από το ΝΒΑ στη Euroleague;

«Όταν κοιτάς τον κόσμο καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πιο έντονα συναισθηματικά και το ίδιο ισχύει και με τους προπονητές. Επίσης παρατήρησα ότι όλοι θέλουν να νικήσουν. Πολλοί το προσπαθούν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλοι το θέλουν».

Η άποψη σου για τον Εργκίν Αταμάν;

«Θα έλεγα πως ο κόουτς έχει μια ξεχωριστή αύρα, όπως λέμε στην Αμερική. Έχει αυτοπεποίθηση και πιστεύω πως αυτή είναι η ταυτότητα του. Αυτή η αυτοπεποίθηση και η ελευθερία που δίνει στους παίκτες του να κάνουν το παιχνίδι τους, βοηθάει πολύ. Από την άλλη όμως πρέπει να αποδεχτείς πολλές ευθύνες, οπότε να είσαι έτοιμος όταν δεν παίξεις καλά για αυτόν θα σε αφήσει να το μάθεις. Το ίδιο και τα Media. Αυτός, όμως, είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός. Επιλέξαμε αυτήν τη δουλειά. Δουλεύεις τόσο σκληρά για να βρίσκεσαι σε αυτήν τη θέση, οπότε πρέπει να αποδέχεσαι κάποιες από αυτές τις ευθύνες».

𝐓𝐡𝐞 “𝐈𝐍𝐒𝐈𝐆𝐇𝐓” 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 | 𝐄𝐩.𝟒 ☘️



Elijah Bryant in an exclusive interview with CLUB 1908, sharing what it’s like to play under coach Ergin Ataman, what makes him so special, and the philosophy behind his game.



📺 Watch full video on PAOTV:… pic.twitter.com/gFHEOrHGuG