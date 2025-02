Λόνι Γουόκερ για την επιστροφή του στο ΝΒΑ: «Δέχτηκα το τηλεφώνημα στο παρά 5', ακόμα το επεξεργάζομαι»

Ο Λόνι Γουόκερ μέσω ανάρτησης του στα Social Media έδειξε να είναι ακόμα σοκαρισμένος από την επιστροφή του στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σίξερς καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, έγιναν όλα τόσο γρήγορα.

Σαν όνειρο... χειμερινής νυκτός ήταν η παραμονή του Λόνι Γουόκερ στη Ζάλγκιρις, καθώς ο 27χρονος γκαρντ επέστρεψε στο ΝΒΑ μετά από 3 μήνες με τα χρώματα της ομάδας του Κάουνας.

Ωστόσο όπως ανέφερε ο ίδιος ο παίκτης μέσω ανάρτησης του στα Social Media, έλαβε το τηλεφώνημα για την επιστροφή του στο ΝΒΑ μόλις δύο ώρες πριν εκπνεύσει η σχετική διορία, κάτι που ακόμα... επεξεργάζεται.

Lonnie Walker IV gave us the dunk of the season in the EuroLeague. 😮‍💨 pic.twitter.com/cnCepL9v1a

«Έλαβα το τηλεφώνημα δύο ώρες πριν τελειώσει η διορία που είχα για να μπορώ να επειστρέψω στο ΝΒΑ. Ακόμα το επεξεργάζομαι, αλλά ειλικρινά παραμένω ευλογημένος, ταπεινός και γεμάτος ενθουσιασμό για το επόμενο στάδιο της καριέρας μου».

Got the call at 10 pm. 2 hours before my clause ended. Still processing it all but truly blessed,humbled, and excited for this next chapter AGTG! https://t.co/ef9Y46Yq53